Haberler Futbol Haberleri UEFA, Juventus'u Konferans Ligi'nden men etti

UEFA, Juventus'u Konferans Ligi'nden men etti İtalyan ekibi Juventus'a cezalar bitmek bilmiyor. UEFA şimdi de İtalyan basınında yer alan iddiaya göre Torino ekibini Avrupa'dan men etti. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2023- 11:08









ABONE OL

UEFA, Juventus'u Konferans Ligi'nden men etti.



İtalya'dan La Stampa'nın haberine göre; Bu karar sonrası İtalya'dan Fiorentina, Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.



Mali usulsüzlükler nedeniyle bu cezayı alan Juventus, aldığı bu cezaya itiraz etmeyecek. UEFA Konferans Ligi'nde oynamaya hevesli olmayan Juventus, davayı uzatıp bu cezayı Şampiyonlar Ligi'nde değil Konferans Ligi'nde çekmeye razı oldu.



Juventus'a bazı finansal cezalar da verileceği belirtildi.