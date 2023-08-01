MEHMET CAN AYDIN KİMDİR? | Mehmet Can Aydın kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan yıldız isim Mehmet Can Aydın ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Mehmet Can Aydın kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Mehmet Can Aydın'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Mehmet Can Aydın kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MEHMET CAN AYDIN KİMDİR?

Mehmet Can Aydın, 9 Şubat 2002 yılıda Würselen, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Sağ bek olarak görev yapmaktadır. Trabzonspor'a yeni transfer olan Mehmet Can Aydın, 180 cm boyundadır. VfL Übach-Boscheln'de futbola başlamıştır. Schalke ve Mönchengladbach gibi ekiplerde de oynamıştır. 130 maçta 12 gol 8 asist üretmiştir.