Kosta Rika - Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Kosta Rika ve Zambiya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kosta Rika - Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kosta Rika - Zambiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Kosta Rika ile Zambiya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kosta Rika - Zambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOSTA RİKA - ZAMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kosta Rika - Zambiya maçı 31 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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