Japonya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Japonya ve İspanya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Japonya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Japonya - İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Japonya ile İspanya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JAPONYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Japonya - İspanya maçı 31 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Japonya - İspanya MAÇINI CANLI İZLE