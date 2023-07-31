MATIAS VARGAS KİMDİR? | Matias Vargas kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan yıldız isim Matias Vargas ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Matias Vargas kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Matias Vargas'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Arjantinli futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Matias Vargas kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MATIAS VARGAS KİMDİR?

Matias Vargas, 8 Mayıs 1997 yılında Salta, Arjantin'de dünyaya gelmiştir. 168 cm boyunda olan Matias Vargas, sol kanat olarak görev yapmaktadır. Arjantin Milli Takımı'nda da görev yapmıştır. Şuan Shanghai Port takımında oynamatadır. Velez'de kariyerine başlamıştır. Espanyol ve Adana Demirspor'da da forma giymiştir. 210 maçta 26 gol 48 asist üretmiştir.