İrlanda - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. İrlanda ve Nijerya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İrlanda - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İrlanda - Nijerya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. İrlanda ile Nijerya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İrlanda - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İRLANDA - NİJERYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İrlanda - Nijerya maçı 31 Temmuz Pazartesi günü saat 13:00'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İrlanda - Nijerya MAÇINI CANLI İZLE