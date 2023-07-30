Fenerbahçe'den ayrılarak rekor bir bonservis bedeliyle dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler talihsiz bir sakatlık yaşadı. Milli yıldızımız Arda Güler, 22 Temmuz'da sağ dizinden bir sakatlık yaşamış ve 24 Temmuz'da oynanan ilk hazırlık maçında forma giyememişti. Milan karşısında 2-0 geriye düşen Real Madrid, geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazanmıştı.
Arda Güler'de korkutan sakatlık! Real Madrid...
Fenerbahçe'den büyük bir işe imza atarak Real Madrid'e transfer olan Arda Güler kampta sakatlandı. Genç yıldızın sahalara ne zaman döneceğine dair ise İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Real Madrid, 27 Temmuz'daki Manchester United maçını da 2-0 kazanmıştı. Arda Güler, bu iki maçta da yedek kulübesinde yer almış ancak sakatlığı sebebiyle süre almamıştı. Bu gelişmeler yaşanırken Arda Güler'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Real Madrid, milli futbolcunun sağ dizinde sakatlık tespit edildiğini duyurdu.
Real Madrid, Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildiğini ve tedavi için ABD'deki kamptan ayrılarak Madrid'e gittiğini açıkladı. Arda Güler'e yeni testler yapıldığını açıklayan Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e yapılan testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz önümüzdeki birkaç saat içinde özel tedavisine devam etmek üzere Madrid'e gidecektir." ifadeleri kullanıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre kaslarında meydana gelen aşırı yüklemeden dolayı sakatlandığı belirtilen Arda Güler'in sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin kulüp tarafından net bir tarih verilmedi. İspanyol basını, kulübün kasıtlı olarak bir tarih vermediğini ve tedavi sürecini yakından takip edeceğini yazdı.