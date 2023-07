Öte yandan The Athletic'in haberinde; Arda Güler'in sakatlığında ameliyatı son seçenek olan düşünen Real Madrid sağlık ekibi, RPR tedavisiyle başlayacak. Trombosit bakımından zengin plazma tedavisi olan RPR ile genç futbolcunun ameliyatsız iyileşmesi beklenecek. Bu tedaviye yanıt alınamaması durumunda son tercih olan ameliyat gerçekleştirilecek. Arda Güler'in bıçak altına yatması halinde sahalara dönüş süreci uzayacak.