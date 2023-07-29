Panama - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası, Panama - Jamaika karşılaşmasıyla devam ediyor. HBF Park Stadı'nda oynanacak maçta galibiyeti hedefleyen iki takımdan Jamaika, grupta henüz puan alamadı. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Panama - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. İsveç ile İtalya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panama - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANAMA - JAMAİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panama - Jamaika maçı 29 Temmuz Cumartesi günü saat 15.30'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunu olan FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda gruplarını ilk 2'de tamamlayanlar üst tura adını yazdıracak.

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