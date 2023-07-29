Fransa - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası, Fransa - Brezilya karşılaşmasıyla devam ediyor. Suncorb Stadı'nda oynanacak maçta galibiyeti hedefleyen iki takımdan Fransa, son maçında Jamaika karşısında golsüz beraberlik ile yetinmişti. Maçıb yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fransa - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa - Brezilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Fransa ile Brezilya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Brezilya maçı 29 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fransa - Brezilya MAÇINI CANLI İZLE

Brezilya gruptaki ilk maçında Panama'yı 4-0'lık skorla geçerken Fransa, Jamaika ile golsüz berebere kalmıştı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonunu olan FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda gruplarını ilk 2'de tamamlayanlar üst tura adını yazdıracak.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI ÖZEL | LEZZETLİ VE FİT TARİFLER