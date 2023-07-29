Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kawasaki Frontale ve Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kawasaki Frontale - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kawasaki Frontale - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Kawasaki Frontale ile Bayern Münih, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kawasaki Frontale - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAWASAKI FRONTALE - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kawasaki Frontale - Bayern Münih 29 Temmuz Cumartesi günü saat 13.00'te karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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