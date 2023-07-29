Arda Güler Barcelona-Real Madrid maçında oynayacak mı?
Son dakika spor haberleri... Yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in ne zaman forma giyeceği merak konusu oldu. Ancelotti, genç futbolcunun akşam forma giyebilecek mi sorusunu yanıtladı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 29.07.2023- 11:42 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023- 11:43
Öte yandan İspanyol basını ise Arda Güler'in Barcelona maçında riske edilmeyip bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını haber yaptı.
Arda Güler, Real Madrid'in Manchester United'la oynadığı hazırlık maçında kadroda yer almış ancak süre alamamıştı.
Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği hazırlık maçı 29 Temmuz Cumartesi'yi, 30 Temmuz Pazar'a bağlayan gece 00:00'da oynanacak.