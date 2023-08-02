Beşiktaş'ta stoper takviyesi için gündeme sürpriz bir isim geldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a İtalyan stoper! Görüşmeler başladı...
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta stoper için arayışlar sürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Lyanco'dan sakatlığı nedeniyle vazgeçerken gündeme İtalya'dan sürpriz bir isim geldi. Yönetim oyuncunun kulübüyle ilk görüşmeyİ gerçekleştirdi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Mehmet Cem Çakır| Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 02.08.2023- 12:25
Beşiktaş'ta stoper takviyesi için gündeme sürpriz bir isim geldi.
Son üç buçuk sezondur Atalanta, Venezia ve Spezia formalarını giyen Milan'ın yıldızı için temaslar başladı.