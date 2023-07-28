Türkiye'den EURO 2032 başvurusu! İtalya...
Uzun süredir ülkemizde düzenlemek istediğimiz Avrupa Şampiyonası için İtalya ile birlikte ortak başvuru kararı alındığı iddia edildi. İşte son detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 28.07.2023- 12:31 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023- 12:35
İtalya Haber Ajansı haberine göre; Türkiye ve İtalya, bu adaylıkla birlikte en büyük favori haline geldiler.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu başkanı Gabriele Gravina, ortak adaylık konusunda anlaşma sağladı.
İki başkan, 10 Ekim'de UEFA Yönetim Kurulu'na Nyon'da sunum yapacak.