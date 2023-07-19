Sevilla - Independiente Del Valle maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA-CONMEBOL Club Challenge

Sevilla - Independiente Del Valle maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA-CONMEBOL Club Challenge

UEFA-CONMEBOL Club Challenge heyecanı yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla sahasında Sudamerica Kupası'nı kazanan Independiente Del Valle'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sevilla - Independiente Del Valle maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2023- 10:50 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023- 10:50