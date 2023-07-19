Sevilla - Independiente Del Valle maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA-CONMEBOL Club Challenge
UEFA-CONMEBOL Club Challenge heyecanı yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla sahasında Sudamerica Kupası'nı kazanan Independiente Del Valle'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sevilla - Independiente Del Valle maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla ile Avrupa Ligi'nin Güney Amerika'daki eşdeğer turnuvası Sudamerica Kupası'nı kazanan Independiente Del Valle kozlarını paylaşacak. UEFA-CONMEBOL Club Challenge müsabakası merakla bekleniyor. Peki, Sevilla - Independiente Del Valle maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SEVİLLA - INDEPENDİENTE DEL VALLE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sevilla - Independiente Del Valle maçı 19 Temmuz Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.