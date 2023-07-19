Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manchester United ve Lyon kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester United - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile Lyon, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Lyon maçı 19 Temmuz Çarşamba günü saat 16:00'da karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.