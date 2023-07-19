ROMELU LUKAKU KİMDİR? | Romelu Lukaku kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

ROMELU LUKAKU KİMDİR? | Romelu Lukaku kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Belçikalı yıldız isim Romelu Lukaku ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Romelu Lukaku kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2023- 12:30 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023- 12:30