MARCEL SABİTZER KİMDİR? | Marcel Sabitzer kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

MARCEL SABİTZER KİMDİR? | Marcel Sabitzer kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Avusturyalı yıldız isim Marcel Sabitzer ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Marcel Sabitzer kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2023- 12:10 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023- 12:10