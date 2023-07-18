JUNIOR FIRPO KİMDİR? | Junior Firpo kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

JUNIOR FIRPO KİMDİR? | Junior Firpo kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Dominikli yıldız isim Junior Firpo ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Junior Firpo kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2023- 11:09