Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Alanyaspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Alanyaspor ve Konyaspor, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Konyaspor maçı 18 Temmuz Salı günü saat 17:00'de karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.