Struga - Zalgiris Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turunda Struga sahasında Zalgiris Vilnius'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Struga - Zalgiris Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Struga - Zalgiris Vilnius maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turunda heyecan devam ediyor. Struga ile Zalgiris Vilnius kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Struga - Zalgiris Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRUGA - ZALGİRİS VİLNİUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Struga - Zalgiris Vilnius maçı 18 Temmuz Salı günü saat 18:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.