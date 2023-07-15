Federasyonlar ve spor kulüpleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj paylaştı. İşte o paylaşımlar...
Spor camiasından 15 Temmuz mesajları!
Spor camiası, 15 Temmuz Demokrası ve Milli Birlik Günü nedeniyle resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. İşte yapılan paylaşımlar...
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
"15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde ülkemiz için şehit olan tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz."
TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımız için hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."