Geçtiğimiz sezon deprem felaketi sebebiyle ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor, Bursa'da Hull City ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hatayspor - Hull City maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, Bursa'da Timsah Stadyumu'nda Hull City ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Hull City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - HULL CITY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Hull City maçı 9 Temmuz Pazar günü saat 19:30'da TV8'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

HATAYSPOR - HULL CITY MAÇI CANLI İZLE