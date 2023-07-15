Arsenal'de transfer çalışmaları devam ediyor. İngiliz ekibi Chelsea'den Kai Havertz ve Hollanda temsilcisi Ajax'tan Jurrien Timber'i kadrosuna katan Arsenal, orta saha transferini de bitirdi. Kırmızı-beyazlılar, 2013'ten beri West Ham United forması giyen Declan Rice'i 5 yıllığına kadrosuna kattı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Londra ekibi bu transfer için West Ham United'a 122 milyon Euro ödeyecek. Declan Rice, Arsenal'de 41 numaralı formayı giyecek.

24 yaşındaki oyuncu, West Ham United formasıyla toplamda 245 maçta forma giyerken, 15 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. İngiliz oyuncu, 2022-2023 yılında ise West Ham United ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

EN PAHALI İNGİLİZ OYUNCU OLDU

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in yeni transferi Declan Rice, bonservis bedeli ödenen en pahalı İngiliz oyuncu oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal, Declan Rice'ı 122 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. Bu bonservis bedelinin ardından Rice, en pahalı İngiliz oyuncu unvanını kazandı. Rekor daha önce Aston Villa'dan Manchester City'e 117.5 milyon Euro'ya transfer olan Jack Grealish'e aitti.

West Ham United'tan Arsenal'e rekor bedelle transfer olan Declan Rice, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Sözlerine Arsenal taraftarına teşekkür ederek başlayan Rice, "Her şeyden önce, şimdiye kadarki destekleri için tüm Arsenal taraftarlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Aylardır çok şey olup bitiyordu. Pek çok spekülasyon vardı. Ama bir oyuncu olarak, işleri olabildiğince çabuk halletmek istiyorsunuz. Bugün ilk günümdü ve gerçekten evimde gibi hissediyorum" dedi.

"WEST HAM'DAN AYRILMAK GERÇEKTEN ZOR OLDU"

Altyapı dahil olmak üzere uzun süredir formasını giydiği West Ham'dan ayrılışının zor olduğunu ifade eden 24 yaşındaki oyuncu, "West Ham ile olan ilişkim yüzünden transfer süreci biraz zor oldu. Onlara duyduğum sevgi ve destekle, ayrılmak gerçekten zordu. Futbolda inanılmaz fırsatlar doğuyor. Arsenal'den gelen bu teklifi geri çevirmek gerçekten kolay değildi. Hayatınızda sadece bir kariyer elde edebilirsiniz. Ben Mikel Arteta'nın burada kurduğu şeye ve kadroya gerçekten inanıyorum. Arsenal ile geleceği dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

"MIKEL ARTETA İLE ÇALIŞACAĞIM İÇİN GERÇEKTEN HEYECANLIYIM"

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ile çalışacağından dolayı çok heyecanlı olduğunu söyleyen İngiliz orta saha, "Çok heyecanlıyım. Arteta'nın nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Sadece bir hoca olarak değil, aynı zamanda psikolojik olarak oyuncularla ne kadar iyi olduğu, oyuncuları nasıl geliştirdiği hakkında gerçek bir fikir ediniyorsunuz. Buraya gelme sebebimde o çok büyük bir faktör oldu. Benden en iyi şekilde yararlanacağını biliyorum. Oyunumda yükselecek daha çok seviyem olduğunu biliyorum ve beni bir sonraki seviyelere taşıyacak gibi hissediyorum. Onunla çalışacağım için gerçekten heyecanlıyım" dedi.

"ARSENAL İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Oynamak için hazır olduğunu ifade eden Rice, "Arsenal'in bir parçası olmanın bir ayrıcalık olduğunu söylemek istiyorum. Ve şimdi buradayım. Arsenal'i tekrar büyük zamanlara, kazanmaya geri döndürmek istiyoruz. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca bu takımın Mikel Arteta ile ne kadar iyi olduğunu gördünüz ve sahada gerçekten iyi hissettiren bir faktör bu. Oynamaya açım ve hazırım. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Bir yolculuğa çıkacağız, o yüzden sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.