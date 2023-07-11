İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Spor Mahkemesi, Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından eski Juventus Başkanı Andrea Agnelli'ye başkanlığı döneminde futbolcu maaş ödemelerinde kulübünde tespit edilen usulsüzlükler dolayısıyla 16 ay hak mahrumiyeti ve para cezası verdi.

Juventus Kulübünün adının geçtiği haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermeye dair mali yolsuzluk soruşturmasında ismi sorumluların arasında yer aldığı gerekçesiyle daha önce 24 ay men cezası verilen eski Kulüp Başkanı Agnelli'ye futbolcu maaş ödemelerindeki usulsüzlükle ilgili dosyadan da ayrıca ceza uygulandı.

FIGC'den yapılan yazılı açıklamada, Juventus'ta futbolcuların maaş hareketlerinin, oyuncu menajerleriyle ilişkilerin ve diğer kulüplerle kurulan ortaklıkların spor disiplin kurallarına aykırılığı sebebiyle eski Kulüp Başkanı Agnelli'ye 16 ay hak mahrumiyeti ve 60 bin avro para cezası verildiği bildirildi.

Diğer yandan, İtalyan basınındaki bazı haberlerde Juventus'un UEFA'nın yürüttüğü soruşturmadan ceza almamak için bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkından feragat edebileceği belirtildi.

JUVENTUS'UN BAŞINI AĞRITAN "PRISMA" SORUŞTURMASI

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde Kasım 2021'de ve Mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifade vermişti.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği basına yansımıştı.

Başsavcılığın, soruşturmasını Ekim 2022'de tamamlamasına ek olarak, dönemin Kulüp Başkanı Andrea Agnelli ve yönetimi, kulübün çıkarlarını korumak için 28 Kasım 2022'de istifa ettiklerini açıklamıştı.

UEFA da 1 Aralık 2022'de olası finansal fair play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçesiyle Juventus hakkında soruşturma başlatma kararı almıştı.

Torino Cumhuriyet Savcılığının soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle FIGC de sportif açıdan daha önce Mayıs 2022'de kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, yeni bilgilerin ortaya çıktığı gerekçesiyle Juventus ile 8 kulüp için 22 Aralık 2022'de yeniden başlatmıştı.

FIGC Spor Hakimi, soruşturma sonucunda 20 Ocak'ta 8 kulübü aklarken Juventus'a 15 puan silme cezası vermişti. Juventus'un eski Sportif Direktörü Fabio Paratici 30 ay, eski Başkan Andrea Agnelli 24 ay, eski yöneticilerden Maurizio Arrivabene 24 ay, Pavel Nedved 8 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Juventus'un cezaya yaptığı itirazı görüşen İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Tahkim Kurulu, 20 Nisan'da 15 puan silme cezasını iptal etmiş ve ceza kararını yeniden değerlendirmesi için FIGC'e geri göndermişti. FIGC de 22 Mayıs'ta dosyayı yeniden görüşerek siyah-beyazlı kulübe 10 puan silme cezası vermişti. Pavel Nedved ve diğer alt kademelerdeki 6 yönetici ise aklanmıştı.

FUTBOLCU MAAŞ ÖDEMELERİNE DAİR USULSÜZLÜKLER AYRICA SORUŞTURULUYOR

FIGC, ayrıca ocak ayında Juventus'un 2019-2021 sezonundaki futbolcu maaş ödemeleri için de ayrı bir soruşturma başlatmıştı.

Siyah-beyazlı takım, bu soruşturmadan sportif açıdan ceza almamak amacıyla FIGC ile hızlı yargılama hususunda anlaşmaya gitmiş ve 30 Mayıs'ta 718 bin 240 avroluk para cezasını ödemeyi kabul etmişti. Eski Başkan Agnelli ise hızlı yargılamayı kabul etmemişti.