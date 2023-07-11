Zalgris Vilnius - Struga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turunda Zalgris Vilnius sahasında Struga'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Zalgris Vilnius - Struga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zalgris Vilnius - Struga maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turunda heyecan devam ediyor. Zalgris Vilnius ile Struga kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Zalgris Vilnius - Struga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZALGRİS VİLNİUS - STRUGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zalgris Vilnius - Struga maçı 11 Temmuz Salı günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.