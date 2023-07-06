Avrupa U19 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Portekiz U19 ve İtalya U19 karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Portekiz U19 - İtalya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Portekiz U19 - İtalya U19 maçını canlı izlemek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U19 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Portekiz U19 ile İtalya U19 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz U19 - İtalya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ U19 - İTALYA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz U19 - İtalya U19 maçı 6 Temmuz Perşembe günü saat 19:00'da UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

Portekiz U19 - İtalya U19 MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE