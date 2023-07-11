UEFA'dan Cüneyt Çakır için yeni görev

UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu için Cüneyt Çakır'a görev verdildi. Kazakistan'ın Astana ile Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımları arasında yarın oynanacak ilk maçta Çakır gözlemci hakem olarak görev yapacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2023- 11:04 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023- 11:05