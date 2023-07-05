Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Dimitrios Goutas, Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City'e transfer oldu. | Son dakika transfer haberleri

DG Sivasspor'da sözleşmesi sona eren Yunan futbolcu Dimitrios Goutas, teknik direktörlüğünü Erol Bulut'un yaptığı İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'e transfer oldu.

Sivasspor'a başarılı oyuncu Dimitrios Goutas'dan kötü haber geldi. Kırmızı-beyazlılarla sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Yunan oyuncu, İngiltere Championship takımlarından Cardiff City'e transfer oldu. Cardiff City'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Goutas ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Geçen sezon Sivasspor formasıyla 47 maça çıkan Goutas, 2 asistlik performans sergiledi.

Cardiff City'nin teknik direktörlüğüne Erol Bulut getirilmişti.