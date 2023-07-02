DAVID DE GEA KİMDİR? | David de Gea kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

DAVID DE GEA KİMDİR? | David de Gea kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan İspanyol yıldız isim David de Gea ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, David de Gea kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2023- 14:00