Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktörlük görevine Luis Enrique'nin getirmesiyle birlikte gelecek sezon için planlaması dahilinde kadroyu güçlendirmeye devam ediyor. Fransız temsilcisi, son olarak Bayern Münih forması giyen 27 yaşındaki savunmacı Lucas Hernandez'i kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada, sözleşmenin 5 yıllık olduğu bildirilirken, bir şampiyonu daha kadroya dahil ettikleri için mutlu olduklarını aktardı.

27 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 7'si Bundesliga, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere sadece 9 maçta forma giyerken 1 gollük katkı sağladı. Hernandez, kariyerinde Bayern Münih ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüp Şampiyonluğu, 4 Bundesliga Şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupa, 1 Almanya Kupası, 2'de Almanya Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.