ALEXANDRE LACAZETTE KİMDİR? | Alexandre Lacazette kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Fransız yıldız isim Alexandre Lacazette ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Alexandre Lacazette kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Alexandre Lacazette'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Fransız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Alexandre Lacazette kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ALEXANDRE LACAZETTE KİMDİR?

Alexandre Lacazette, 28 Mayıs 1991 yılında Lyon, Fransa'da dünyaya gelmiştir. 175 cm boyundaki Alexandre Lacazette, forvet olarak görev yapmaktadır. Fransa Milli Takımı ile 16 maça çıkmış ve 3 gol kaydetmiştir. 14 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Lyon ve Arsenal'de forma giymiştir. Kariyerinde 520 maça çıkan Lacazette, 231 gol, 85 asist üretmiştir.