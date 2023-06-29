GEORGİNO WİJNALDUM KİMDİR? | Georgino Wijnaldum kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

GEORGİNO WİJNALDUM KİMDİR? | Georgino Wijnaldum kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Hollandalı yıldız isim Georgino Wijnaldum ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Georgino Wijnaldum kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.06.2023- 17:30