JOAQUİN FERNANDEZ MORENO KİMDİR? | Joaquin Fernandez Moreno kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan İspanyol yıldız isim Joaquin Fernandez Moreno ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Joaquin Fernandez Moreno kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan ve Trabzonspor'a transfer olan Joaquin Fernandez Moreno'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, İspanyol futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Joaquin Fernandez Moreno kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

JOAQUİN FERNANDEZ MORENO KİMDİR?

Joaquin Fernandez Moreno, 31 Mayıs 1996 yılında Almeira, İspanya'da dünyaya gelmiştir. 190 cm boyundaki Joaquin Fernandez Moreno, stoper olarak görev yapmaktadır. İspanya U18 Milli Takımı'nda 2 kez oynamıştır. 3 Milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Bu sezon Real Valladolid formasıyla 29 maça çıkmış ve 1 gol atmıştır. Trabzonspor, İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmıştır.