FEDOR CHALOV KİMDİR? | Fedor Chalov kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Rus yıldız isim Fedor Chalov ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Fedor Chalov kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Fedor Chalov'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Rus futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Fedor Chalov kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

FEDOR CHALOV KİMDİR?

Fedor Chalov, 10 Nisan 1998 yılında Rusya'da dünyaya gelmiştir. 180 cm boyundaki Fedor Chalov, santrafor olarak görev yapmaktadır. 4 kez milli formayı giymiştir. 12 Milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır. Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 41 maça çıkan Fedor Chalov, 24 maçta 6 asist üretmiştir.