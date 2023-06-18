UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncülük maçı heyecanı yaşanıyor. Hollanda ile İtalya bronz madalya için kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
HOLLANDA-İTALYA MAÇI 11'LERİ
Hollanda: Bijlow, Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Ake, Wieffer, Frenkie De Jong, Simons, Malen, Lang, Gakpo
İtalya: Donnarumma, Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco, Frattesi, Cristante, Verratti, Gnonto, Raspadori, Retegui
HOLLANDA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hollanda - İtalya maçı 18 Haziran Pazar günü saat 16.00'da başladı ve S Sport Plus ile S Sport'tan canlı yayınlanıyor.