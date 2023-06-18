Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Hırvatistan sahasında İspanya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Hırvatistan ile İspanya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hırvatistan - İspanya maçı 18 Haziran Pazar günü saat 21.45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan

Livakovic; Juranovic, Vida, Sutalo, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Ivanusec

İspanya

Simon; Navas, Le Normand, Laporte, Alba; Merino, Rodri; Asensio, Gavi, Pino; Morata