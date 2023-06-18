UEFA Uluslar Ligi'nde final heyecanı başladı. Hollanda'daki oynanan final mücadelesinde Hırvatistan ile İspanya kozlarına paylaşıyor. Hırvatistan - İspanya maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hırvatistan - İspanya maçı 18 Haziran Pazar günü saat 21:45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
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HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇININ 11'LERİ
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Erlic, Perisic, Brozovic, Luka Modric, Kovacic, Pasalic, Ivanusec, Kramaric
İspanya: Simon, Navas, Le Normand, Laporte, Jordi Alba, Rodri, Ruiz, Asensio, Gavi, Pino, Morata