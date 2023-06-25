Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte o tarihler
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte o tarihler... | Son dakika transfer haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2023- 11:59 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023- 12:01
Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran Pazartesi günü başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, yarın başlayacak yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.