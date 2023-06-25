Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte o tarihler

Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte o tarihler

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki Süper Lig'de yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte o tarihler... | Son dakika transfer haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2023- 11:59 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023- 12:01