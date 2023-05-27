Şampiyon Bayern Münih'te 2 şok ayrılık!

Almanya Bundesliga'da son haftaya 2 puan geride giren Bayern Münih, aldığı galibiyetin ardından Borussia Dortmund'un da puan kaybetmesiyle birlikte sezonu şampiyon tamamladı. Bavyera temsilcisinde şampiyonluğun ardından Oliver Kahn ve Hasan Salihamidzic'in görevine son verildi.

Almanya Bundesliga'da son hafta şampiyonluğa uzanan ve üst üste 11. kez bu sevinci yaşayan Bayern Münih'te, 2 ayrılık birden yaşandı.

Bavyera ekibi, sportif direktör Hasan Salihamidzic ve kulüp CEO'su Oliver Kahn'ın görevlerine son verdi.

Oliver Kahn'ın yerine ise, Jan-Christian Dreesen'in getirildiği resmen açıklandı.

Konuyla ilgili konuşan Thomas Müller, "Bu karar şimdi mi alındı? Son düdükten bir dakika sonra mı? Siz söyleyene kadar hiçbir şey bilmiyordum." ifadelerini kullandı.