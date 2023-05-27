Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Borussia Dortmund sahasında Mainz 05 ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve sarı-siyahlılar sezonu 2. tamamladı.

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Mainz 05 kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 berabere sona erdi ve Dortmund'u şampiyonluktan etti.

Mainz'in gollerini 15. dakikada Andreas Hanche-Olsen ve 24'te Karim Onisiwo kaydetti. Dortmund'un golleri ise 69. dakikada Raphael Guerreiro ve 90+6'da Niklas Süle'den geldi. Ayrıca ev sahibi ekipte 19. dakikada Sebastien Haller penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından son haftaya 2 puan önde giren Borussia Dortmund, Bayern Münih'in de kazanmasıyla sezonu averaj farkıyla 71 puanla 2. sırada bitirdi. Mainz ise 4 maç sonra puan kazandı ve sezonu 46 puanla 9. sırada tamamladı.