İtalya Serie A'nın 37. hafta karşılaşmasında Fiorentina ile Roma kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Luka Jovic ve 88'de Jonathan Ikone kaydetti. Roma'nın tek golü ise 11. dakikada Stephan El Shaarawy'den geldi.
Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 7 maça çıkan Roma 60 puanda kaldı. 3 maçtır yenilmeyen Fiorentina ise 53 puana yükseldi.
Ligin son haftasında Roma sahasında Spezia'yı ağırlayacak. Fiorentina ise deplasmanda Sassuolo'ya konuk olacak.