İspanya La Liga'nıon 37. hafta karşılaşmasında Sevilla ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
R. Madrid'e galibiyeti getiren golleri Rodrygo (2) kaydederken, Sevilla'nın tek golü ise Rafa Mir'den geldi. Ayrıca ev sahibinde Marcos Acuna, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Real Madrid 77 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Sevilla ise 49 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Sevilla ise deplasmanda Real Sociedad'a konuk olacak.