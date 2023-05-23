La Liga'nın 36. haftasında Celta Vigo ile Girona kozlarını paylaştı.

Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 42. dakikasında Celta Vigo, Carles Perez ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Girona eşitliği sağladı. Konuk takımın 59. dakikada kazandığı penaltıyı Christhian Stuani gole çevirerek skora dengeyi getirdi.

14. sıradaki Celta Vigo bu beraberlikle puanını 40'a yükseltti. 8. sıradaki Girona'nın puanı ise 49 oldu.