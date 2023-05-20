Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest sahasında Arsenal'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Arsenal maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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NOTTINGHAM FOREST - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest

Navas; Worrall, Niakhate, Felipe; Aurier, Yates, Danilo, Mangala, Lodi; Gibbs-White, Awoniyi

Arsenal

Ramsdale; White, Kiwior, Gabriel, Tierney; Odegaard, Xhaka, Partey; Saka, Jesus, Trossard