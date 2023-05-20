Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Aston Villa maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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LIVERPOOL - ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Salah, Gakpo, Diaz

Aston Villa

Martinez; Young, Konsa, Mings, Moreno; Ramsey, Kamara, Luiz, McGinn; Buendia, Watkins