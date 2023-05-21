Napoli Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Napoli Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Napoli sahasında Inter'i ağırlayacak. Sezonu şampiyon tamamlayan ev sahibi, rakibini mağlup etmek istiyor. Peki; Napoli-Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2023- 15:00