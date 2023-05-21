İtalya Serie A'nın 37. hafta karşılaşmasında şampiyonluğunu ilan eden Napoli ile Inter kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
NAPOLI-INTER MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.
Inter: Handanovic; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco; Correa, Lukaku.
NAPOLI-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Napoli ile Inter arasında oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.