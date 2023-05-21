Udinese Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Udinese Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Udinese sahasında Lazio'yu ağırlayacak. Sezonu Şampiyonlar Ligi sıralamasında tamamlamak isteyen ev sahibi, bir iddiası kalmayan rakibini mağlup etmek istiyor. Peki; Udinese-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2023- 15:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023- 15:00