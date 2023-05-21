İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester City sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Sezonu şampiyon tamamlayan ev sahibi, bu yıl bekleneni veremeyen Maviler'i yenmek istiyor. Peki; Manchester City-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY- CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Chelsea maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 18.00'da beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte; Stones, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

Chelsea: Kepa; Chalobah, Silva, W. Fofana; Azpilicueta, Kovacic, Fernandez, Gallagher, Hall; Sterling, Havertz.