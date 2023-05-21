İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Brighton sahasında Southampton'ı ağırlayacak. Avrupa sahnesinde yer almak isteyen ev sahibi, küme düşeceği kesinleşen Southampton'ı yenmek istiyor. Peki; Brighton-Southampton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brighton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Southampton maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da beIN CONNECT'ten canlı yayınlanacak.

BRIGHTON - SOUTHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brighton: Steele; Gross, Dunk, Colwill, Estupinan; Caicedo, Gilmour; Enciso, Mac Allister, Mitoma; Ferguson.

Southampton: Bazunu; Walker-Peters, Bednarek, Lyanco, Maitland-Niles; Ward-Prowse, Lavia; Sulemana, Alcaraz, S. Armstrong; Mara.