İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brighton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BRIGHTON - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Brighton - Southampton maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da beIN CONNECT'ten canlı yayınlanacak.
BRIGHTON - SOUTHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Brighton: Steele; Gross, Dunk, Colwill, Estupinan; Caicedo, Gilmour; Enciso, Mac Allister, Mitoma; Ferguson.
Southampton: Bazunu; Walker-Peters, Bednarek, Lyanco, Maitland-Niles; Ward-Prowse, Lavia; Sulemana, Alcaraz, S. Armstrong; Mara.