İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında West Ham United sahasında Leeds United'ı ağırlayacak. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; West Ham United-Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Leeds United maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

WEST HAM UNITED - LEEDS UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

West Ham United: Fabianski, Coufal, Zouma, Ogbonna, Emerson, Downes, Rice, Fornals, Lanzini, Cornet, Ings.

Leeds United: Robles, Ayling, Kristensen, Wober, Struijk, McKennie, Koch, Harrison, Rodrigo, Gnonto, Bamford.